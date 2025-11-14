İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde, kadınların kullandığı tuvaletin havalandırma bölümündeki gizli bir kamera bulunması, görenleri dehşete düşürdü.

İş yerinde çalışan kadınların savcılığa şikayette bulunduğu bildirildi. Ayrıca olayla ilgili çalışmanın başlatıldığını altı çizildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Esenyurt'un sanayi bölgesinde bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

TÜRKİYE'DE GİZLİ KAMERA KABUSLARI

Türkiye'de işyerleri ve kamusal alanlarda gizli kamera skandallarının ne kadar yaygınlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hatırlanacağı üzere, 2022 yılında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir patron, hem kadın hem erkek personelin kullandığı ortak tuvalete gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla suçlanmıştı.

Benzer şekilde, aynı yıl Bayrampaşa'da bir işyerinin ortağı, tuvalete kamera monte ederken kendi görüntüsünü bile kaydetmişti.

Fatih'te bir kafenin tuvaletinde keşfedilen gizli kamera düzeneği ise bir kadının fark etmesiyle gün yüzüne çıkmış ve failler tutuklanmıştı.

Daha geriye gidildiğinde, 2018'de Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kafe sahibi, tuvaletine yerleştirdiği kamera nedeniyle tutuklanmıştı.

Bu yıl Haziran ayında ise Kartal'daki bir AVM'de kadın tuvaletinde görüntü çeken bir şahıs, suçüstü yakalanmıştı.