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Bunlar da ithal hırsızlarımız. Dört kadın 14'ncü kattaki daireyi soyup, soğana çevirdi

İstanbul Esenyurt bölgesinde şimdi de ithal hırsızlar türedi. Dört kadın lüks bir siteye girdi. 14'ncü kata çıktılar ve soydukları daireden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:55
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Esenyurt'ta ithal kadın hırsızlar türedi. Dört kadın girdikleri daireyi soyup, soğana çevirdi 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıgirdikleri sitede evden 500 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Bunlar da ithal hırsızlarımız. Dört kadın 14'ncü kattaki daireyi soyup, soğana çevirdi
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İstanbul Esenyurt'ta ithal hırsızlar iş başında. Hem de dördüde kadın. Esenyurt'ta yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 4 kadının, girdikleri sitedeki evden yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı ileri sürüldü. Şüpheli 4 kadının binaya girişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bir sitede yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 4 kadın, bir site sakininin yanında yürüyerek kapıdan içeri girdi.

Asansörle 14'üncü kata çıkan kadınlar, kimsenin olmadığını anladıkları daireye girip, yaklaşık 500 bin lira değerinde zihniyet eşyası çalarak kaçtı.Geldiklerinde hırsızlığı fark eden ev sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Site görevlisi Serdal Yiğit, "Bir apartman sakinin binaya girmesi ile yabancı uyruklu 4 kadın arkasından girmiş. Asansöre binen kadınlar 14'üncü kata çıkarak bir daireye girmişler. Bu evden yaklaşık değeri 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışmışlar.

Görüntüleri izlediğimde hırsızların kadın olması beni şaşırttı. Çok rahat bir şekilde girip çıkıyorlar binaya. Kadın olduğu içinde biz de şüphelenmedik" dedi. Şüpheli 4 kadının binaya girişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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M. T
24.09.2022 11:15
Yabancı uyruklu oldukları ne malum. Yalnız müslüman oldukları kesin.  
 
Vatandas
24.09.2022 11:03
Site guvenlikcileri uyuyormuymuş..Yabanci birileri gelmis o evdekilerin evinde ziynet esyasi oldugunu evde olmadiklarini nasil biliyorlarmis.Guvenlikciler ve binadaki herkes akrabalari sorusturulmalı  
 
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