Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına bir saldırı daha

Halk TV'de yer alan bilgilere göre, Esenyurt’ta üye kayıt karavanı açan İYİ Parti üyeleri, 17 Ağustos'ta 20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Saldırıda iki İYİ Partili yaralanırken, polis ifadesine göre saldırganların Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt ilçesi yöneticileri olduğu anlaşılmıştı.

İYİ Partili Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Esenyurt'ta yine bir İYİ Parti karavanına saldırıldığını duyurdu.

Kıdık paylaşımında "Esenyurt’ta yine İYİ Parti karavanına saldırı oldu. Yapmayın bunu. Bu ülkeyi sevmeyenlere, hainlere göstermediğiniz, gösteremediğiniz tepkiyi neden aynı duyguyu paylaştığınız insanlara reva görüyorsunuz? Hiç ama hiç yakışmıyor. Asla yılmak yok, yoldan dönmek yok" ifadelerine yer verdi.