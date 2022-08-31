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Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına bir saldırı daha

İYİ Partili Ali Kıdık, Esenyurt'ta yine bir İYİ Parti karavanına bir saldırı daha düzenlendiğini duyurdu. Kıdık "Yapmayın bunu. Hiç ama hiç yakışmıyor. Asla yılmak yok, yoldan dönmek yok" dedi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:12
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Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına bir saldırı daha. İYİ Partili Ali Kıdık duyurdu

Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına bir saldırı daha
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Halk TV'de yer alan bilgilere göre, Esenyurt’ta üye kayıt karavanı açan İYİ Parti üyeleri, 17 Ağustos'ta 20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Saldırıda iki İYİ Partili yaralanırken, polis ifadesine göre saldırganların Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt ilçesi yöneticileri olduğu anlaşılmıştı.

İYİ Partili Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Esenyurt'ta yine bir İYİ Parti karavanına saldırıldığını duyurdu.

Kıdık paylaşımında "Esenyurt’ta yine İYİ Parti karavanına saldırı oldu. Yapmayın bunu. Bu ülkeyi sevmeyenlere, hainlere göstermediğiniz, gösteremediğiniz tepkiyi neden aynı duyguyu paylaştığınız insanlara reva görüyorsunuz? Hiç ama hiç yakışmıyor. Asla yılmak yok, yoldan dönmek yok" ifadelerine yer verdi.

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E
31.08.2022 15:18
Bitmiş parti üyeleri ortamı gerip oy devsirmeye çalışıyor lar ama üzgünüm MHP barajı geçerseniz şükredin  
 
İ.r
31.08.2022 15:18
Nafile . . Ne yaparlarsa boş..  
 
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