Esenyurt’ta kaçak tütün depolarına baskın: 3 kişi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan getirilen yüklü miktarda nargile tütününün depolara sokulduğu ve buralardan piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı.



2 TON 322 KİLOGRAM...

Tütün mamüllerinin saklandığı depoları tek tek tespit eden polis, geçtiğimiz Salı günü söz konusu işyeri ve depolara operasyon düzenledi.

Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira civarında olduğu belirtilen ve sağlıksız koşullarda üretilip saklandığı tahmin edilen 2 ton 322 kg nargile tütünü, 100 elektronik sigara ve 530 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Tütün mamullerine el konulurken, baskın sırasında yakalanan 3 şüpheli hakkında “5607 SKM” suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

