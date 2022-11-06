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Esenyurt’ta kaçak tütün depolarına baskın: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, piyasaya kaçak nargile tütünü süren şahıslara baskın yapıldı. Operasyonda 2 ton nargile tütünü ele geçirildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 10:32
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Esenyurt’ta kaçak tütün depolarına baskın: 3 kişi gözaltına alındı

Esenyurt’ta kaçak tütün depolarına baskın: 3 kişi gözaltına alındı
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İHA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan getirilen yüklü miktarda nargile tütününün depolara sokulduğu ve buralardan piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaştı.


2 TON 322 KİLOGRAM...
Tütün mamüllerinin saklandığı depoları tek tek tespit eden polis, geçtiğimiz Salı günü söz konusu işyeri ve depolara operasyon düzenledi.

Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depolarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira civarında olduğu belirtilen ve sağlıksız koşullarda üretilip saklandığı tahmin edilen 2 ton 322 kg nargile tütünü, 100 elektronik sigara ve 530 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Tütün mamullerine el konulurken, baskın sırasında yakalanan 3 şüpheli hakkında “5607 SKM” suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.
 

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