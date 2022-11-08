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Esenyurt'ta kadın yolcuyu darp eden taksicinin belgesi iptal edildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Esenyurt'ta kadın yolcuyu araçtan indirerek darp eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı belgesinin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 18:43
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Esenyurt'ta kadın yolcuyu darp eden taksicinin toplu taşıma aracı belgesi iptal edildi

Esenyurt'ta kadın yolcuyu darp eden taksicinin belgesi iptal edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Esenyurt'ta kadın yolcuyu yol üzerinde araçtan indirerek darp eden taksi şoförünün toplu taşıma aracı belgesi iptal edildiğini açıkladı.

Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nda bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar ile o sırada bölgeden geçen 112 Acil Servis ekibi araya girerek, taksicinin kadın yolcuyu darp etmesini engellemeye çalıştı.

Öte yandan taksicinin kadın yolcuyu darp ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksicinin kavga sırasında kadın yolcuya vurması ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer aldı.

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