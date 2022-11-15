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Kalası kapan koştu sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısa meydan dayağı attılar

Esenyurt’ta aracıyla geçerken yoldaki bir kadına sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahıs, sokak ortasında kalaslarla dövüldü. Kadının yakınları tarafından aracının camları kırılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:45
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Esenyurt'ta kalası kapan koştu sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısa meydan dayağı attılar

Kalası kapan koştu sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısa meydan dayağı attılar
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Esenyurt olay Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde araç kullanan şahıs, yol kenarındaki bir kadına sarkıntılık yaptı. Durumu fark eden kadının yakınları şahsı kovalamaya başladı. Araç sürücüsü kovalamaca sırasında girdiği bir sokaktaki inşaat kalaslarına çarparak durdu. Öfkeli kişiler, araçtaki şahsa vurmaya başlarken aralarından biri, arabanın ön ve arka camlarını yerdeki kalasları alarak kırdı. Taraflardan biri diğerlerini sakinleştirmeye çalışırken bir kişi, araçtaki şahsı işaret ederek “Bu adam bir sapık. Polisi arayın” dedi.. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
O anlar kamerada
Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların kalaslarla bir aracın ön ve arka camını kırdıkları, aralarından bir kişinin sokakta pencereden bakan insanlara “Polisi arayın, bu kişi sapık” dediği ve olay sonrası sokağa ambulansın girdiği görülüyor.

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