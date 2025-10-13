İstanbul Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunun çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1828. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Dökmeci’ye (35) çöp kamyonu çarptı. Kazada kamyonun altında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Ağır yaralanan Neşe Dökmeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.