Esenyurt’ta kar topu eğlencesi kötü bitti

Esenyurt'ta yoldan geçen arabalara kar topu atan gençler, eğlencenin dozunu kaçırınca kavga çıktı. Atılan kar topu nedeniyle bir minibüsün camı kırılırken, bir başka aracın şoförü ise gençlerle kavga etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün Esenyurt'un çeşitli noktalarında yaşandı. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler yoldan geçen arabalara kar topu attı. Yoldan geçen bir minibüsü kar topu yağmuruna tutan gençler minibüsün camını kırdı. Ardından başka bir noktada bir servis aracına kar topu atan bir düzine genç, servis şoförünün tepki göstermesi üzerine önce arabayı tekmeledi ardından kavga çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki arabalara kar topu atan gençlerin bir minibüsün camını kırdığı, diğer bir noktada ise kar topu attıkları servis şoförüyle kavga ettikleri anlar görüldü. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların tarafları ayırmasıyla son buldu.