Esenyurt’ta komşu dehşeti! Tekme ve yumruklarla dövdü!

Kaynak: İHA

İstanbul'da iki komşunun "Evimi dikizliyorsun" tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah İstanbul Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde genç kızları olan bir vatandaş, karşı apartmanda oturan adamdan rahatsız oldu.

Genç kızların, "Sürekli bizim cama bakıyor" şikayeti üzerine öfkelenen baba, evden çıkarak karşı apartmanda oturan komşuna gitti. Adamı aşağı çağıran baba, önce hakaret etti daha sonrada tekme tokat dövmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar olayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların karakola giderek, birbirinden şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Esenyurt’ta komşu dehşeti! Tekme ve yumruklarla dövdü!

Esenyurt’ta komşu dehşeti! Tekme ve yumruklarla dövdü!

Esenyurt’ta komşu dehşeti! Tekme ve yumruklarla dövdü!

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