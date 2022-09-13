﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı

İHA'nın haberine göre, olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 758. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir kadın 4 katlı binanın bodrum katında bulunan hurdaları ateşe vererek yangın çıkardı.

Kadın, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşlarla da kavga etti. Yangın nedeniyle binayı duman sarınca üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum kattaki yangını söndürdükten sonra üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Yangın çıkaran kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.