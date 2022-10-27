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Minibüste müzik kavgası

Esenyurt’tan minibüse binen biri kadın iki yolcu ortalığı birbirine kattı. Kadın olan yolcu yüksek sesle müzik açarken, kucağında çocuk olan başka bir kadın sesten rahatsız olduğunu söyledi. Erkek şahıs ise bir anda kadına küfürler savurdu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:29
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Esenyurt'ta minibüste müzik kavgası

Minibüste müzik kavgası
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İHA'nın haberine göre, olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt’tan Büyükçekmece istikametine giden bir minibüste yaşandı. Madde kullandıkları iddia edilen biri kadın iki yolcu, minibüse bindi. 

Kısa süre sonra kadın yolcu telefonundan son ses müzik açarak dinlemeye başladı. Kucağında çocuk olan başka bir kadın ise “Şarkıyı kısabilir misin” diyerek tepki gösterdi. Bu durum üzerine erkek şahıs ise kadına küfürler savurarak bağırmaya başladı. 

Minibüste bulunan diğer yolcular ise erkek şahsa tepki gösterince tartışma çıktı. Şehir eşkıyası dakikalar boyunca diğer yolculara hakaret ve küfür ederken, vatandaşlar araçtan inmek zorunda kaldı. 

Daha sonrasında iki şahıs minibüsten indirilirken, yaşanan o tartışma anları minibüsteki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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