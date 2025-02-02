Esenyurt’ta mobil istihdam araçları mahallelerde hizmete başladı

Mobil İstihdam Aracı, Esenyurt'un mahallelerini tek tek ziyaret ederek iş arayan vatandaşlara rehberlik ediyor ve işverenlerle buluşturuyor.

İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), mobil istihdam araçlarıyla ilçenin 43 mahallesinde hizmet vermeye başladı. Mahalle bazlı hizmet anlayışıyla, iş arayanlar artık belediyeye gitmek zorunda kalmadan, kendi mahallelerinde kariyer danışmanlığı, iş ilanları ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgi alabiliyor. Araç içerisindeki ekipler, vatandaşların başvurularını alarak, işçi arayan firmalara yönlendiriyor. Ekipler ayrıca CV hazırlama ve iş mülakat teknikleri konusunda da bilgilendirmeler yapıyor. Belediyenin bu projesi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor ve iş arayanlar için umut ışığı oluyor.

"VATANDAŞLARIN İSTİHDAM FIRSATLARINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

İşsizliği azaltmak için istihdam imkanlarını vatandaşların ayağına getirdiklerini söyleyen ESBİM Sorumlusu Barış Çınar, "Amacımız, ilçemizdeki işsizliği azaltmak ve vatandaşlarımıza iş bulma süreçlerinde destek olmak. Yeni dönemde hayata geçirdiğimiz mobil istihdam aracımız ile vatandaşlarımızın istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırıyoruz. Esenyurtlular, aracın hangi gün, hangi mahallelerde olacağı bilgisini belediyemizin sosyal medya hesaplarındaki duyurulardan takip edebilir" dedi.