Esenyurt'ta motosikletliye silahlı saldırı

Çınar Mahallesi 1443. Sokak'ta meydana gelen olayda, sokağa giren bir motosikletli, seyir halinde ilerlerken sokağın köşesinde bekleyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken motosikletli de hızla uzaklaştı.

Saldırı anında sokakta çocukların bulunması dikkat çekti. Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Motosikletlinin gelişi ve kaçış anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.