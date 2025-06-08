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Esenyurt'ta öğrenci yurdunda yangın
Esenyurt'ta öğrenci yurdunda yangın
08 Haziran 2025 / 14:17
Düzenleme:
08 Haziran 2025 / 14:26
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde bulunan erkek yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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