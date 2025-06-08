Esenyurt'ta öğrenci yurdunda yangın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esenyurt'ta öğrenci yurdunda yangın

Son Dakika... Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde bulunan erkek yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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