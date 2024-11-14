Esenyurt’ta okul çevrelerinde sigara denetimi

İstanbul Esenyurt İlçe Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, okulların çevresinde yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Uygulamada tekel ruhsatının bulunması nedeniyle sigara satışı yapmasına müsaade edilen market, bakkal, büfe gibi işletmeler yada anılan ruhsatın bulunmamasına karşın illegal yollardan sigara satışı yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerinde uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, internet kafe ve benzeri yerler denetlendi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 174 adet umuma açık mekan, 26 adet tekel bayi 160 adet market ya da büfe, 18 adet park ve bahçe tespit edildi.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Mobil Park Timleri Çocuk Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliğince, "Açık Sigara Satışlarının Önlenmesi" amacıyla okulların açılışından bu yana 100 tane okulun çevresindeki 60 tütün ürünü satan işletme, 45 tekel bayi denetlendi.

Uygulamada, 25 işyerine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 25 şahsa ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. 5 işyeri evrak eksikliği nedeni ile Zabıta Ekiplerince mühürlenirken, bu iş yerlerinde 523 karton kaçak sigara, 282 adet kaçak elektronik sigara, 25 kilogram açık tütün ele geçirildi.

İlçe genelinde okulların çevresinde emniyet güçlerinin habersiz yapacağı denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.