Esenyurt'ta oto tamirciyi ve 8 aracı kundaklayan şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: ANKA
Esenyurt'ta oto tamirciyi ve 8 aracı kundaklayan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında bir oto tamir dükkanı ve 8 araç kundaklama sonucu yandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde gece yarısı çıkan yangının, kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri olay yerinde 5 litrelik boş bir bidon buldu ve durumu polise bildirdi. Polis, yangının çıktığı saatlerde olay yerinden uzaklaşan bir şüpheliyi tespit ederek, Başakşehir'de gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin akrabalarıyla yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu kundaklamayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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