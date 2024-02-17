Esenyurt'ta parasını vermediği iddia edilen eski patronunu bıçakladı

Olay, 14 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir börekçide yaşandı. İddialara göre, aralarında alacak meselesi olduğu ve bu nedenden işi bıraktığı iddia edilen eski çalışan K.S., iş yerine geldi. İşletme sahibi O.Z.D. ile arasında tartışmaya çıkan K.S. elindeki bıçakla O.Z.D'yi 6 yerinden bıçakladı.

Arbede anlarında bir kadın aralamaya çalışsa da başarılı olamadı. Arbedenin sonunda K.S. hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar ile olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralanan O.Z.D. olay yerindeki ilk müdahaleden sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de olaya ilişkin inceleme başlattı. Olaya ait anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.