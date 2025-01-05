Esenyurt’ta pişkin hırsız!

Hırsızlık, Namık Kemal Mahallesi 112'nci Sokak'ta bulunan bir binanın önünde 4 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi park halindeki motosikletlerden birini gözüne kestirdi. Motosikletin yanına gelen şüpheli dakikalar içinde motosikletin zincirini açmayı başardı.

Aynı sokakta aracıyla ilgilenenlere ve yoldan geçenlere aldırmayan şüpheli motosikleti çalıp sokaktan uzaklaştı.

Motosikletinin çalındığını fark eden araç sahibi ise, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.