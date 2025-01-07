Esenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence edip kameraya aldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Esenyurt'ta 14 ve 17 yaşlarında 2 kişi, Suriyeli uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede sıkıştırarak darp etti. Abisini de tehdit etmeleri üzerine görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kan donduran görüntüler infial yarattı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü. Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı. ​​​​​​Dakikalarca süren var işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diye mesaj gönderdi. Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı. Yayınlanan görüntüler infiale yol açtı.

Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü. Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence edip kameraya aldılar

Esenyurt'ta sağır ve dilsiz çocuğa işkence edip kameraya aldılar

Son Haberler
Osimhen'den Galatasaray'a flaş transfer tavsiyesi: Benden daha iyi...
Osimhen'den Galatasaray'a flaş transfer tavsiyesi: Benden daha iyi...
Kontağı çeviren yanıyor. Araç alırken bin kere düşünün
Kontağı çeviren yanıyor. Araç alırken bin kere düşünün
Erzurum'da jandarmalar 4 firariyi kıskıvrak yakaladı
Erzurum'da jandarmalar 4 firariyi kıskıvrak yakaladı
Tarsus’ta devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus’ta devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!
Uzak Şehir dizisi oyuncularının takıları sosyal medyayı salladı!