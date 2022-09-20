20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şakalaşırken arkadaşını öldürdü

Esenyurt’ta, 3 arkadaşı ile evde şakalaşırken, tabancanın ateş alması sonucu 16 yaşındaki Müslüm Kurşun, hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:17
Takip Et

Esenyurt’ta şakalaşırken arkadaşını öldürdü

Şakalaşırken arkadaşını öldürdü
+
Aa
-

Olay, 18 Eylül gece saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile beraber evde bulunan tabancayla şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında bir anda ateş alan tabancadan çıkan mermi, Kurşun’un kalbine isabet etti.

Olay sonrası paniğe kapılan 3 arkadaş, yaralanan arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurşun, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun’un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu. Gözaltına alınan 3 genç ise suçlarını itiraf ederek, silahın Divan Ç.’nin elinde olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheliden Divan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Durumu ağırdı

Olayı anlatan apartman sakini Fatih Kaya, “Gece saatlerinde oldu. Biz uyuyorduk. ‘Ambulans’ diye sesler geldi. Biz de hemen aşağıya indik. Çocuk burada yatıyordu. Bize, ‘Bu çocuk yukarıdan geldi’ dediler. Biz o çocuğun zaten nasıl buraya geldiğini anlamadık. Üzerinde şort var, kimliği ve telefonu yok. Durumu ağırdı. Bu apartmanda aşağı katta oturan arkadaşları vardı” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
1
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Başörtü ve sakal yasağı getiren Albay İlhan Coşkun açığa alındı
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
3
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
4
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
6
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Spor Toto 1. Lig'de 4 takım galibiyete hasret
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿Namazda secdeye gittiği sırada çantasını çaldılar
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿14 bin çiftçiye gübre ve mazot desteği
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
﻿Yurt dışı üretici fiyat artışı uçtu gidiyor Bir de bunun yanında enerji giderleri var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.