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Esenyurt’ta 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu

Esenyurt’ta yüzlerinde maskeyle gelen 2 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:43
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Esenyurt’ta silahlar konuştu; 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu

Esenyurt’ta 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu
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Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi’nde saat 02.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerinde maskeyle sokağa gelen 2 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdırmaya başladı. Maskeli şüpheliler, bir kişiyi sağ dizinden vururken, kaçmaya çalışan diğer kişinin ise belinden aşağıya 6 kurşun sıktı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Maskeli 2 saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Kanlar içinde yere yığılan yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, bir yandan da durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olay yerine ilk gelen ambulans vatandaşlar tarafından ağır yaralı olan kişiye yönlendirilirken, hemen arkasından gelen ambulans ise diğer yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yüzlerinde maskeyle gelerek aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişiye kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Maskeli şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar çok sayıda araca da isabet ederken, bir aracın lastiğinin patlamasına neden oldu. Ayrıca bazı araçların gövdesine de kurşunlar isabet etti.

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