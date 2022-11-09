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Esenyurt'ta site yöneticisiyle kiracının kavgası kamerada

Esenyurt'ta site yöneticisi kadın ile kiracı kadının tartışması kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:10
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Esenyurt'ta site yöneticisi kadın ile kiracı kadın birbirine girdi. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı

Esenyurt'ta site yöneticisiyle kiracının kavgası kamerada
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Esenyur'ta çöp yüzünden aralarında sorun olduğu öne sürülen site yöneticisi ile kiracı saç saça kavga etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Piri Reis Mahallesi'nde bulunan sitede iddiaya göre kiracı Elif P. ile site yöneticisi Saynur C. arasında çöp cezası meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Geçen pazartesi günü giriş kartı çıkarmak için site yönetimine giden Elif P. ile yönetici Saynur C. karşılaştı. İkili burada birbirlerine saldırdı. Kavgayı site görevlisi Engin G. ayırdı. Kavga sonrası iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Kiracı Elif C., "6 ay önce çöp cezası yazmasıyla başladı. Bu cezaları kabul etmeyince ev sahiplerini arayıp, evde fuhuş yapıldığı iddiasında bulundu. Ona da itibar etmeyince ev sahipleri, evde uyuşturucu olduğu iddiasında bulundu. Çöp cezası tebligatı almak için ofise indiğim zaman, darbedildim. Bununla ilgili şikâyette bulundum. "dedi.

 

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