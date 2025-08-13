Esenyurt’ta sokak ortasında dehşet!

Olay, dün 18:00 sıralarında Esenyurt İncirtepe mahallesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen sebepten bir grup yabancı uyruklu sokak ortasından birbirine girdi.

Taraflardan biri, evinin önüne gelen gruba silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda 2-3 el silah sesi duyulurken, sopalarla da karşı tarafa saldırıldı.

Olayların büyümesi üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.