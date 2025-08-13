Esenyurt’ta sokak ortasında dehşet!

Kaynak: İHA

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup sokak ortasında birbirine girdi. Silahların, sopaların çekildiği kavgada olaya karışanlar gözaltına alındı.

Olay, dün 18:00 sıralarında Esenyurt İncirtepe mahallesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen sebepten bir grup yabancı uyruklu sokak ortasından birbirine girdi.

Taraflardan biri, evinin önüne gelen gruba silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda 2-3 el silah sesi duyulurken, sopalarla da karşı tarafa saldırıldı.

Olayların büyümesi üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

e3.jpg

e2.jpg

e1.jpg

