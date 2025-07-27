Esenyurt’ta tahliye krizi! Ev sahibi ve kiracı yumruk yumruğa: Zabıta arada kaldı

Esenyurt'ta bir ev sahibi, evi çöplüğe döndürdü iddiasıyla kiracısını evden çıkarmak istedi. Zabıtayla kapıya giden ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. Kiracı kadın ise ev sahibinin kendisinden habersiz evine girdiğini ve evine ikinci el eşya sokamazsın dediğini iddia etti. Yaşanan kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

EVE ZABITA GETİRDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir ev sahibi kiracısının eve çöp doldurduğunu iddia ederek kiracısını çıkarmak istedi. Zabıta ekipleriyle kiracının kapısına dayanan ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Zabıta ekiplerinin ayırmaya çalıştığı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve zabıta memurunun ise ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan olay sonrasında görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine kiracı bir video çekerek yaşadığı evin durumunu gösterdi. Kiracı kadın çektiği videoda, ev sahibinin kendisinden habersiz evine girdiğini iddia etti.

"BU EV SAHİBİ BENDEN HABERSİZ EVİME GİRİP EVİMİ TEMİZLEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Ev sahibinin, evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle kendisin çıkarmak istediğini iddia eden kadın, "Evin durumu bu. ev çöplükmüş, öyle söyleniyor. Ev kentsel dönüşüme girecek diye bana, "çıkın, çıkın" diyor. Benim dün evime gelen eşimin bana getirdiği bulaşık makinesi ve buzdolabı ikinci el diye, "yok benim evime ikinci el eşya sokamazsın" diyor. Benim durumu kötülüyor. Ben bunu atıyorum, herkes evi görsün ne durumda olduğumu, duvarların ne durumda olduğunu. Ben bu kış, rutubetten evde duramadım bile. Arka odam leş gibi, yeni aldığım gardolabım, yatak odam hepsi rutubet içerisinde. Ben evin içine çöp dolduruyormuşum, nerede çöplük? Benim bu evime gelen beyaz eşyam istersem iki üç tane koyarım. Bu ev sahibi benden habersiz evime girip evimi temizlediğini iddia ediyor ama şimdi de inkar ediyor. Ben bu durumdan şikayetçi olacağım" dedi.