Esenyurt'ta tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Esenyurt’ta bir tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde, ara yola dönmek için manevra yapan M.K. yönetimindeki 41 U 2665 plakalı tıra, 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü, tırın altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförü M.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından, caddede kontrollü sağlanan trafik normale döndü.

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