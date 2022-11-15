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Aleyna'yı trafiğe kapalı yolda ezen sürücü hakkında flaş gelişme

Esenyurt'ta trafiğe kapatılan noktada Aleyna Nur Gökçe'yi çarpan sürücü hakkındaki serbest bırakma kararı değişti. Avukatın itirazı üzerine sürücü Sezer H'nin tutuklanmasına karar verildi

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:41
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Esenyurt'ta trafiğe kapalı yolda ezdi serbest kalmıştı itiraz üzerine mahkeme tutuklama kararı verdi

Aleyna'yı trafiğe kapalı yolda ezen sürücü hakkında flaş gelişme
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DHA'nın haberine göre Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı.

Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi.

Genç kızın annesi Döndü Çalboğazlı ile ağabeyi Hakan Gökçe yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.

AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Ailenin avukatı Osman Yeşil bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Savcılığa yapılan başvuru ardından Sulh Ceza Hakimliği, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Sezer H. için tutuklama kararı verdi.

Avukat Yeşil, ilk kararın hukuka aykırı olduğunu, hazırladıkları itiraz dosyasının kabul edildiğini, polisin şüpheliyi kısa sürede yakalamasını beklediklerini söyledi.

Avukat Osman Yeşil, DHA muhabirine "Müvekkilim halen yoğun bakımda. Tutuklama kararı ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı. Yakalandıktan sonra da en ağır cezayı alması için çaba harcayacağız" dedi.

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