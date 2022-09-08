Esenyurt'ta uyuşturucu satışı yapanlara suçüstü

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo metanfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin Zafer Mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda suçüstü yaptı. Polisler, yolda yürüyen şüpheliyi yakalayarak taşıdığı poşeti aradı.

Poşetin içinde tişörtün altına gizlenmiş halde metanfetamin maddesi bulundu. Şüphelinin ikamet adresinde de yapılan aramalarda 2 tabanca, hassas terazi, yüklü miktarda para ve toplam 50 kilogram metanfetamin maddesi yakalandı. Konu ile ilgili Eskan K. ve İlyas B., gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



(Kaynak: İHA)