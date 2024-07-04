Esenyurt'ta yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta yangın. Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Esenyurt'ta yangın

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokakta bulunan bir sitenin 22. Katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede evi sardı.

Dumanları gören daire ve bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında evde hasar meydana geldi. Evden dumanların yükseldiği anlar cep telefonunu kamerası tarafından çekilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin incelemesinin ardından belli olacak.

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