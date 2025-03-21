Esenyurt'ta yönetim kavgası!

İstanbul Esenyurt'taki Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir sitede toplantı yapıldı. Site sakinlerinin bir bölümünün katıldığı topantıda yeni yönetim belirlendi, Eski yönetim, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu savunarak toplantıyı engellemek istedi.

Eski yönetimin müdahalesinin ardından gerginlik başladı.

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Gerginliğin ardından eski yönetimde yer alan kişiler toplantıyı terk etti. Yönetim kurulu devir işleminin 1 gün sonra sabah yapılması kararlaştırıldı.

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Daha sonra siteye dönen eski yöneticiler iddiaya göre yönetim odasındaki çeşitli evrakların yanı sıra, karar defteri, bilgisayar gibi malzemeleri alıp götürdü.

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Eski yönetim ise aldığı malzeme ve bilgisayarları geri vermedi. Bu nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

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Yeni yönetimden bazı kişiler "Verin karar defterimizi" derken taraflar arasında arbede başladı. Eski ve yeni yöneticiler site güvenlik görevlilerinin ayırma çabalarına rağmen kavga etmeye başladı.

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Yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları site güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı.Taraflar birbirini suçladı.