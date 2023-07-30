Esenyurt’taki korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Esenyurt’taki 2 gencin öldürüldüğü korkunç cinayetin nedeninin whatsapp paylaşımı olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Esenyurt’taki korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın nedeninin küfürlü Whatsapp paylaşımı olduğu ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ise sadece arkadaşlarıyla sohbet etmek için orada olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganlardan biri polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İKİ GENCİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşanan korkunç cinayetin nedeni belli oldu. Gece saatlerinde Murat Ö., Azat Ö., Tarık Ö., Servet Ö. isimli 4 silahlı saldırgan, bir tekel bayini basıp Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı önce darp edip sonra vurarak öldürmüş, Yusuf Erzen'i de ağır yaralamıştı. Polis ekipleri kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Murat Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

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CİNAYETİN NEDENİ BORÇ NEDENİYLE ATILAN WHATSAPP PAYLAŞIMI
Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı.

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Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp’dan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.

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Yaşanan olay sonrasında geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganlardan Murat Ö.‘yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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