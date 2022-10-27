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Lüks rezidansta çalışan valenin sır ölümü

Esenyurt’ta lüks rezidansta vale olan Volkan Üzüm, dinlenme odasında ölü bulundu. Sabah çalıştıkları yere gelen iş arkadaşları Üzüm’ün cansız bedeniyle karşılaşırken, İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:41
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Esenyurt'taki lüks rezidansta çalışan valenin sır ölümü

Lüks rezidansta çalışan valenin sır ölümü
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İHA'nın haberine göre, olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan lüks sitede meydana geldi. İş yerine sabah gelen çalışanlar, vale olarak çalışan Volkan Üzüm’ü dinlenme odasında hareketsiz olarak buldu. 

Akşam eve gitmeyip iş yerinde kaldığı düşünülen Üzüm’ü gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Volkan Üzüm’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Üzüm’ün ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacağı belirtilirken, hayatını kaybeden şahsın ailesel sorunları olduğu ve gece alkol alıp yattığı iddia edildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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