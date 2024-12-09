Esenyurt’tan sonra Sultangazi’de. Yeni Emniyet Müdürü Yıldız, denetime katıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, il genelinde uygulama yapan ekipleri yerinde denetlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Esenyurt’taki denetimleri yerinde inceleyen Yıldız, bugünde Sultangaz’deki denetimleri kontrol etti. Denetimlerde araçlar durdurularak sürücülere ve diğer yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst aramaları yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube, Önleyici Hizmetler, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sultangazi ilçe Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile genel asayiş ve güvenlik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli bulunan araçlar durdurularak sürücülere ve diğer yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst aramaları yapıldı.

Esenyurt’tan sonra Sultangazi’de. Yeni Emniyet Müdürü Yıldız, denetime katıldı

'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Şehit Bülent Özkan Polis Merkez Amirliği'ni ziyaret ettikten sonra denetimleri yerinde takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bu uygulamalarımız devam edecek. İstanbul'un farklı yerlerinde huzur ve güvenlik uygulamalarımız devam edecek. Tıpta bir tabir vardır "Önlemek tedavi etmekten daha iyidir" derler. Biz suçu önlemek adına özellikle uyuşturucu ile mücadelede gençliğimizin ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Esenyurt’tan sonra Sultangazi’de. Yeni Emniyet Müdürü Yıldız, denetime katıldı

Bu uygulamalarımızın yine bir parçası sokak satıcılarına, uyuşturucu tacirlerine karşı uygulamalarımızın bir parçası olarak İstanbul'un muhtelif yerlerinde arkadaşlarımıza diğer ekiplerimiz destek verecek. Sokak çetelerine yönelik de aynı şekilde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz de burada, İstanbul halkının desteği ile inşallah üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi. Denetimler sırasında Yıldız bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Esenyurt’tan sonra Sultangazi’de. Yeni Emniyet Müdürü Yıldız, denetime katıldı

Esenyurt’tan sonra Sultangazi’de. Yeni Emniyet Müdürü Yıldız, denetime katıldı

Esenyurt’tan sonra Sultangazi’de. Yeni Emniyet Müdürü Yıldız, denetime katıldı

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