Esenyurt’u fareler bastı

İstanbul’un en kalabalık ve yoğun göç alan ilçelerinden biri olan Esenyurt, bu kez fare istilasıyla gündeme geldi. Reyap Hastanesi çevresinde kaydedilen görüntülerde onlarca fare, sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda bir vatandaşın korna çalmasıyla dağılan fareler, özellikle boyutlarıyla dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Mahalle sakinleri, gece saatlerinde ortaya çıkan bu farelerin bir süredir çoğaldığını belirtti. Bazı vatandaşlar, “Eskiden bu sokakta kediler olurdu, şimdi fareler var” sözleriyle endişelerini dile getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, durumu Paris'teki fare sorunuyla kıyasladı.

SOKAK HAYVANLARI AZALDI, FARELER ARTTI MI?

Farelerin artışı, sokak hayvanlarının özellikle kedilerin sayısındaki düşüşle ilişkilendiriliyor. Bölgedeki bazı yurttaşlar, son aylarda sokak kedilerinin azaldığını ve bu durumun fare nüfusundaki artışı tetiklediğini ileri sürdü. Bu görüşe göre doğal denge bozuldu ve fareler şehir hayatında daha görünür hale geldi.

Hijyen koşullarının zayıf olduğu bölgelerde çöplerin gelişigüzel bırakılması, farelerin üreme alanı bulmasını kolaylaştırıyor. Özellikle restoran, hastane ve pazaryerlerinin çevresindeki atık birikintileri bu canlıları çekiyor. Uzmanlara göre farelerin artışı sadece görüntü kirliliği değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski taşıyor. Farelerin taşıdığı bakteriler, salgın hastalıkların yayılmasına zemin hazırlayabiliyor.

BELEDİYEDEN İLAÇLAMA VE UYARILAR

Esenyurt Belediyesi, konuya ilişkin açıklamasında bölgedeki ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Yetkililer, özellikle vatandaşlardan çöplerini belirlenen saatlerde ve uygun poşetlerle atmalarını istedi. Belediye yetkilileri, “Çevre bilinci olmadan bu tür sorunların önüne geçemeyiz” diyerek halkı ortak mücadeleye çağırdı.

Farelerin sayısındaki artışın yalnızca ilaçlama ile değil, çevre düzeni ve çöp toplama sistemlerinin iyileştirilmesiyle önlenebileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca bazı sivil toplum kuruluşları da mahalle bazında bilgilendirme broşürleri dağıtmaya başladı.

Durum, yalnızca Esenyurt’un değil, hızlı kentleşmenin ve düzensiz yapılaşmanın hüküm sürdüğü birçok ilçenin karşı karşıya olduğu ortak bir kriz olarak değerlendiriliyor.