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Yine Esenyurt yine bildik görüntüler. Cezaevinden çıkan arkadaşlarını böyle karşıladılar

İstanbul'un olaylarıyla ünlü ilçesinde yine bildik manzaralar ortaya çıktı. Cezaevinden çıkan arkadaşları için yol kesip, trafiğe kapatanlar tabancalarla havaya ateş açtı. Havai fişek ve mesalalerle ortalığı Teksas'a çevirdiler.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:50
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Esenyurt'u Teksas'a cevirdiler. Cezaevinden çıkan arkadaşlarını tabanca ve havai fişeklerle karşıladılar

Yine Esenyurt yine bildik görüntüler. Cezaevinden çıkan arkadaşlarını böyle karşıladılar
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Esenyurt...İstanbul'un olaylarla anılan bir ilçesi. Yine Esenyurt'ta ortaya bildik görüntüler çıktı. Cezaevinden tahliye olan  arkadaşları için silahları kuşanan, havai fişekler ve meşaleler alan grup, sokaklarda bu dehşet görüntülerini yarattı. Esenyurt deyim yerindeyse tam anlamıyla Teksas'a döndü. Havaya onlarca kurşun sıkıldı, havai fişekler atıldı. Meşaleler yakılırken, Esenyurt'un sokaklar bir anda gündüze döndü. Olaylar yaşanırken, semt sakinleri pencerelerin arkasından yaşananları korku dolu gözlerle izledi.. 

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Ali
4.02.2023 10:14
Boşuna demiyoruz ülkede ne demokrasi kaldı nede adalet. artık şehirler güvenli değil.  
 
M.Murtaza Yekeayak
4.02.2023 10:09
Ülkemizin haline bak yasa var uygulayan yok, güvenlik görevlisi Polisi, Jandarması, Bekçisi nerede, vatandaşın yolunu kesmek demek ne demek kamu düzeni bozmak suç değilmi kesin otçudurlar torpilli  
 
C.K.
4.02.2023 10:06
Şimdi kolluk kuvvetlerini, hükümeti eleştirsek “onların ne suçu var!” diyecekler. Memleket iyice zıvanadan çıktı. Buna sebep olanların …  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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