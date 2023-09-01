Eser adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Eser isminin anlamını araştırıyor. Peki, Eser ne demek? Eser isminin anlamı nedir?

ESER NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Eser ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt

- Yayın, kitap, yapıt

- İz, işaret, im

- Soyut kavramlarda belirti

ESER İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Eser ismi Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçer. Örneğin: Mümin Suresi - 82. Ayet: Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki, kendilerinden önce gelen kavimlerden geriye kalanlara bir baksınlar. Ki bu kavimler onlardan daha üstündü ve yeryüzünde daha tesirli eserler bırakmışlardı.