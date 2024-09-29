Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmenin burnunu kırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmenin burnunu kırdı

Direksiyon sınavına dördüncü kez giren eşinin sınavı yine geçememesi üzerine eşi sınav sorumlusu öğretmene saldırdı. Baddal A’nın saldırı sırasında burnu kırıldı.

Adana’da Esma V (39) ehliyet almak için girdiği sınavdan dördüncü kez geçemedi. Murat V. eşinin sınavdan geçememesi üzerine sinirlendi, öfkeli eş sınavdan geçememesinden sorumlu tuttuğu görevli öğretmene saldırdı.

Öğretmen Baddal A.’nın saldırı sırasında burnu kırıldı. Saldırı ile ilgili şikayette bulunan öğretmenin şikayeti üzerine Murat V. Gözaltına alındı.

Adana’da yaşanan olay saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yaşandı.

Ev kadını Esma V., 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi. Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.’nin eşi Murat V., duruma sinirlendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya yumruk attı. Kanlar içinde kalan Baddal A., hastaneye kaldırıldı.

Burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi’ne götürülen Murat V.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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