Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmenin burnunu kırdı

Adana’da Esma V (39) ehliyet almak için girdiği sınavdan dördüncü kez geçemedi. Murat V. eşinin sınavdan geçememesi üzerine sinirlendi, öfkeli eş sınavdan geçememesinden sorumlu tuttuğu görevli öğretmene saldırdı.
Öğretmen Baddal A.’nın saldırı sırasında burnu kırıldı. Saldırı ile ilgili şikayette bulunan öğretmenin şikayeti üzerine Murat V. Gözaltına alındı.
Adana’da yaşanan olay saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda yaşandı.
Ev kadını Esma V., 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi. Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.’nin eşi Murat V., duruma sinirlendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya yumruk attı. Kanlar içinde kalan Baddal A., hastaneye kaldırıldı.
Burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi’ne götürülen Murat V.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.