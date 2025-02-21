Eşi ve 5 yaşındaki çocuğu acımasızca bıçakladı! Genç kadın kanlar içinde yardım istedi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 15.00 sıralarında hayrete düşüren olay yaşandı. 24 yaşındaki A.E. ile 21 yaşındaki eşi G.N.E. bilinmeyen bir sebeple tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi sonrası eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Yaralı kadın olayın ardından pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. 'Yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.