Eşi ve 5 yaşındaki çocuğu acımasızca bıçakladı! Genç kadın kanlar içinde yardım istedi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşi ve 5 yaşındaki çocuğu acımasızca bıçakladı! Genç kadın kanlar içinde yardım istedi

Ankara'da bir erkek eşi ile 5 yaşındaki kayınbiraderine dehşeti yaşattı. A.E. isimli erkek, tartıştığı eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı. Yaralı kadın kanlar içinde pencereye çıkarak yardım istedi. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 15.00 sıralarında hayrete düşüren olay yaşandı. 24 yaşındaki A.E. ile 21 yaşındaki eşi G.N.E. bilinmeyen bir sebeple tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi sonrası eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Yaralı kadın olayın ardından pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. 'Yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Son Haberler
Müdürün anonsu yürekleri ısıttı! Derse kartopu molası verdi
Müdürün anonsu yürekleri ısıttı! Derse kartopu molası verdi
Okan Buruk oyuncularının performansını eleştirdi
Okan Buruk oyuncularının performansını eleştirdi
Yine bir skandal! MR kabininden çıkan şoke eden gerçek
Yine bir skandal! MR kabininden çıkan şoke eden gerçek
Galatasaray tribünlerinden Celtic'e Filistin teşekkürü
Galatasaray tribünlerinden Celtic'e Filistin teşekkürü
Ordu’da kayan araç önündeki otomobile çarptı: 6 yaralı
Ordu’da kayan araç önündeki otomobile çarptı: 6 yaralı