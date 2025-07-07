Eşi paylaştı! İlkay Gündoğan uçağa bindi: Türkiye'ye geliyor

İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da mücadele eden Manchester City, Al Hilal'e elendi. Turnuvaya veda eden Manchester City'de futbolcuların tatile çıktığı ve ilerleyen günlerde antrenmanlara geri dönecekleri açıklandı.

İLKAY GÜNDOĞAN TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Manchester City'den ayrılığı ve Galatasaray'a transferi gündemde olan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaştım yaptı. Sara Gündoğan, sosyal medya hesabından eşi İlkay Gündoğan ile çocuklarının uçakta yer aldığı bir fotoğrafı ve Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını ifade eden bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım;

GALATASARAY TARAFTARLARI HEYECANLANDI

İlkay Gündoğan'ın eşinin yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada adeta olay oldu. Birçok Galatasaray taraftarı, gurbetçi oyuncunun transfer görüşmeleri için Türkiye'ye doğru yola çıktığı yönünde paylaşım yaptı. Taraftarlar, transferin kesin olarak bitirilmesi ve İlkay'ın yeni sezonda takımda yer alması gerektiğini belirtti.