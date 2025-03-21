Eşi seviyor diye üretimine başladı! Şimdi her yerden sipariş yağıyor

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Eşi seviyor diye üretimine başladı! Şimdi her yerden sipariş yağıyor

Antalya'da bir çiftçi, tropik meyve papaya'nın en çok talep gören cinsini üretmeyi başardı. Örtü altında yıl boyunca hasat yapılan bu meyve, iç pazarın yanı sıra 3 ülkeye de ihraç ediliyor ve çiftçiye yüksek gelir sağlıyor.

Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan'ın çok sevdiği papayayı üretmek için Kovid-19 salgını döneminde hobi olarak 230 metrekare alana dikim yaptı.

  • Çiftçi, uzun süren denemeler sonucunda papaya'nın en verimli ve talep gören cinsini yetiştirmeyi başardı.
  • Örtü altı yetiştiricilik sayesinde yıl boyunca hasat yapılabiliyor, bu da sürekli bir gelir kaynağı oluşturuyor.
  • Üretilen papayalar, iç pazarın yanı sıra Rusya, Romanya ve Ukrayna'ya ihraç ediliyor.
  • Papaya yetiştiriciliği, çiftçiye diğer ürünlere göre daha yüksek gelir getiriyor.

Kurduğu bir dönüm serada 10 ağaçla başladığı yetiştiriciliğe 185 ağaçla devam eden Uysal, uzun denemeler sonucu Tayland'dan getirdiği tohumlardan Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretmeye başladı.

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Yıl boyu meyve veren ağaçlardan, tanesi 1-7 kilogram arasında değişen ürün alan Uysal, yeni cinsle birim alandan da daha fazla getiri sağlıyor.

Papaya Faydaları Nelerdir?

Papaya, tropikal bir meyve olarak sağlık açısından birçok fayda sunmaktadır. Zengin bir C vitamini ve A vitamini kaynağı olan papaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve cilt sağlığını destekler. İçeriğindeki papain enzimi sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve mide rahatsızlıklarını hafifletici etkiler gösterebilir. Aynı zamanda antioksidan özellikleri ile serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Lif açısından zengin olması, bağırsak sağlığını desteklerken kolesterol seviyelerini düzenlemeye de katkı sağlayabilir. Düzenli tüketildiğinde genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratan papaya, dengeli bir diyetin parçası olarak tercih edilebilir.

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