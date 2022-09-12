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Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü

Erzincan’da 2 çocuk annesi genç kadın, eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle katledildi. Eşini öldüren zanlı polis merkezine giderek teslim oldu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 22:34
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Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü

Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
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Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, bir süredir aralarında geçimsizlik yaşanan A.Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı.

Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden A.Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu. Handan Ö.’nün ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Çok sayıda polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu ve A.Ö. hakkında 6 ay önce 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. (İHA)

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