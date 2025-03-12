Eşi tarafından öldürülmüştü! Son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Eşi tarafından öldürülmüştü! Son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da ayrı yaşadığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Havva Adıyaman, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Çağırılan sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Yusuf Adıyaman'ın, çeşitli suçlardan 24 kaydının olduğu ve yaklaşık 3 yıl önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yusuf Adıyaman'ın cenazesi dün Kurtuluş Mezarlığında toprağa verildi. Havva Adıyaman'ın cenazesi ise bugün öğlen Hacı Veyis Camisinde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

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