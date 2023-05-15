Eşi tarafından vurulan kadın son nefesinde çocuklarını yakınlarına emanet etti

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Uğur Cöddü, babasının evinde kalan eşi Burcu Cöddü'nün yanına gitti.

Çift arasında tartışma çıktı ve Uğur Cöddü belindeki tabancayı çıkardı.

Eşi ve akrabalarına ateş açan Uğur Cöddü'nün silahından çıkan kurşunlar, Burcu Cöddü, kayınbiraderleri ve halası Müzeyyen Çırak'a isabet etti.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Burcu Cöddü hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Olay sonrası kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan Uğur Cöddü, polise teslim edildi ve gözaltına alındı.

'ÇOCUKLARIM SANA EMANET'

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etti. Durumu ağır olduğu anlaşılan Burcu Cöddü, ambulansa bindirilirken, yanındaki yakınına "Çocuklarım sana emanet" diye seslendi.

Emanet ettiği yakını ise ağlayarak, "Bakarım ben çocuklarına" diye cevap verdi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.