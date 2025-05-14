Eşi ve 2 çocuğu yangında ölmüştü! O itfaiyeci tutuklandı, nişanlısı ise gözaltında

Kaynak: DHA
Eşi ve 2 çocuğu yangında ölmüştü! O itfaiyeci tutuklandı, nişanlısı ise gözaltında

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba tutuklandı. İtfaiyeci babanın olaydan sonra nişanlandığı hemşire ise gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Fatma Gezgin ile 11 yaşındaki çocukları Deniz ve 4 yaşındaki Toprak Gezgin’in yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan itfaiye personeli Turgay Gezgin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Turgay Gezgin'in nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAPI AÇILMAYINCA İŞ YERİNE GERİ DÖNMÜŞ!

Diğer yandan Turgay Gezgin'in mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Gezgin ifadesinde, yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına ‘Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor’ diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi.

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Nişanlısı hemşire F.T. ise iddiaları kabul etmedi. F.T., olaydan birkaç gün önce Turgay Gezgin’in kendisine, eşini sevmediğini defalarca söylediğini ve aralarındaki ilişki durumunu düzelteceğini söylediğini ifade etti. Ayrıca, Turgay Gezgin ile F.T. arasında yaklaşık 1 yıldır gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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