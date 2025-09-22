Eşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyordu! Genç kadının günlüğü ortaya çıktı

Türkiye günlerdir Samsun'da doktor Serdar Kıyak'ın eşi ve küçük oğlunu 'kaza' süsü vererek planladığı cinayet iddiasını konuşuyor. Tutuklu doktor Serdar Kıyak'ın intihara teşebbüs sebebiyle kaldırıldığı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

GÜNLÜK İNCELEMEYE ALINDI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Gülşah Kıyak'ın ailesi, kızlarının evine gitti. Evdeki tüm kapıların kilitli olduğunu gören aile, durumu yetkililere bildirdi. Savcı talimatıyla arama yapılan evde genç kadına ait günlük bulundu. Günlük soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

FREN İZİNE RASTLANILMADI

Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, şüpheli doktorun kaza sonrası 112'yi aramadığı belirtti. Kazanın olduğu yerde herhangi bir fren izine de rastlanmadı.

BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİ YAŞIYORMUŞ

Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda; eşi tarafından tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli doktorun hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı da soruşturma dosyasına girdi.

Öte yandan benzer bir cinayet daha önce Aydın'da yaşanmış, itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunu hayatını kaybetmişti. Feci olaydan kısa süre sonra Turgay Gezgin'in hemşire F.T. ile nişanlanması şüpheli bulunmuş, araştırmalar sonucu yangını planlayarak Turgay Gezgin'in çıkardığı ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Gezgin cezaevinde intihar etmişti.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz Platformu'nun verilerine göre Ağustos ayında (2025) 29 kadın cinayeti işlendi, 28 kadının ölümü şüpheli bulundu.

