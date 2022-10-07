﻿Eşi ve çocukları AKP'li vekilin akrabaları tarafından öldürülmüştü. Emine Şenyaşar, kendini yakmak istedi

Birgün'ün haberine göre; Emniyet güçleri ile çıkan gerginlikte polis ekipleri Ferit Şenyaşar’ı alandan çıkarırken, Emine Şenyaşar ise duruma tepki gösterdi. Emine Şenyaşar daha sonra kaldırımda Kürtçe ağıtlar yakarken kendini yakmak istedi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde eşi ve iki oğlunu AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın akrabaları ile çıkan kavgada kaybeden Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar'ın başlattığı 'adalet nöbeti' Şanlıurfa Adliyesi önünde 578 gündür sürüyor.

Şanlıurfa Adliyesi önünde dün Şenyaşar ailesi, polisin aynı noktada nöbetlerini sürdüremeyeceklerini söylemesi üzerine aileyle polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Ajans Urfa'nın aktardığına göre adliye önündeki gerginlik bugün de devam etti. Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’ın gün boyu beklediği alan bugün polis bariyerleri ile çevrildi. Nöbet yerine girmek isteyen Şenyaşar ailesine izin verilmeyince gerginlik yaşandı.

Çıkan gerginlikte polis ekipleri Ferit Şenyaşar’ı alandan çıkarırken, Emine Şenyaşar ise duruma tepki gösterdi. Emine Şenyaşar, daha sonra kaldırımda Kürtçe ağıtlar yakarken kendini yakmak istedi. Tutuşturduğu kağıtla elbisesini yakmak isteyen Emine Şenyaşar’ı fark eden çevredekiler, kağıdı söndürdü ve kadının elinden çakmağı aldı. Çevredekiler Şenyaşar’ı sakinleştirmeye çalıştı.