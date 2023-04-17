Eşi ve çocuklarını tabancayla vuran polis tutuklandı

Şüpheli, emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. S.Ö, ifadesinde olayın bir anda gerçekleştiğini ve ailesiyle bir problemi olmadığını söyleyerek pişmanlığını dile getirdi.

Dün Selçuklu ilçesindeki evinde gerçekleşen olayda, eşi S.Ö. (50) ile çocukları A.Ö. (20) ve M.Ö. (24) beylik tabancasıyla yaralandı.

Polis ekiplerine silahını teslim eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Ö'nün ifadesinde "Her şey bir anda oldu, anlamadım. Ailemle bir problemim yok. Pişmanım." dediği öğrenildi.