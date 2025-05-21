Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Aydın’da ‘kahraman itfaiyeci’ diye anılan katil itfaiyeci eşi ve iki çocuğunu yakmıştı. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda itfaiyecinin hemşire olan nişanlısı açığa alındı.

Aydın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı. Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Öte yandan hemşire F.T., hakkındaki idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

Eşi ve iki çocuğunu yakmıştı! Katil itfaiyecinin nişanlısı hakkında flaş gelişme

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