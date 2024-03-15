Eşi yeni vefat eden kadın. Kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı. Ellerine sağlık teyzem

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı!

Sosyal medyada yayılan o görüntüler gündem oldu. Kameraya yansıyan o anlarda kadın, "Benim kocam yeni öldü, seni gebertirim, adam ol arama diyorum sana" dedi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen olayda eşini yeni kaybeden N.K. isimli bir kadın, kendisini rahatsız eden erkeği dövdü.

İddiaya göre şahıs, birkaç kez N.K.'ya para vermeye çalışarak evinin ihtiyaçlarını karşılamasını istedi. N.K. ise şahsın teklifini reddetti.

PARKIN ORTASINDA DÖVDÜ!

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise kadının parkta söz konusu şahsı dövdüğü görüntüler yer aldı. Görüntülerde N.K., "Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin" ifadelerini kullandı.