Eşi yolsuzlukla suçlanan İspanya Başbakanı istifa etmeyeceğini açıkladı

Kaynak: AA
Eşi yolsuzlukla suçlanan İspanya Başbakanı istifa etmeyeceğini açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi yolsuzlukla suçlanırken, Sanchez’in istifa edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Sanchez, istifa etmeyeceğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in hakkındaki yolsuzluk suçlamasından dolayı 5 Temmuz'da mahkemede ifade vermeye çağrılmasının ardından, tüm iddiaların beceriksiz bir kurgu olduğunu ve istifa etmeyeceğini duyurdu.

Başbakan Sanchez, eşi Begona Gomez'in 5 Temmuz'da mahkemede ifade vermeye çağrılmasına ilişkin mektup yazarak, sosyal medya hesabında paylaştı.

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"HERŞEY BECERİKSİZ BİR KURGUDAN İBARET"

Sanchez, hem kendisinin hem de eşinin çok rahat olduğuna dikkat çekerek, olanların sadece aşırı sağcı bir sendikanın kışkırtması üzerine düzenlenen beceriksiz bir kurgu olduğunu ifade etti.

Başbakan, eşi hakkındaki iddialarla ilgili yasal sürecin olağan dışı işletildiğini ve hafta sonu yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine etki edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri suçlayan Sanchez, kendisini istifaya zorlamak için tüm yolların denendiğini öne sürerek, buna rağmen istifa etmeyeceğini duyurdu.

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