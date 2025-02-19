Eşi zina davası açmıştı: Cenk Torun sessizliğini bozdu

'Çılgın Bediş' dizisinde 'Oktay' rolüyle hafızalara kazınan Cenk Torun, şimdilerde rol aldığı 'Esaret' dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

24 YILLIK EŞİNE ZİNA DAVASI

Cenk Torun’un eşi Nevin Torun eşinin diziye başlamasıyla ailesini geri plana attığını iddia etti. Nevin dava dilekçesinde "Eşim, Mahassine Merabet ile dizi başladığından itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi yaratmış ve sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır" ifadelerini kullandı.

PAHALI HEDİYE

Dilekçede ayrıca, Cenk Torun’un Merabet’e 2023'te bilezik, 2024’te ise altın ve parfüm aldığı; Merabet’in de Torun’a pahalı bir kolye ve saat hediye ettiği belirtildi. Taraflar arasında para alışverişi olduğu ve Cenk Torun'un, Merabet’in ülkesine giderken uçak biletini aldığı da iddia edildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Zina iddialarının ardından ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

"Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında devam eden boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Nevin Torun’un öne sürdüğü ‘zina’ iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur. Sayın mahkeme, en doğru kararı verecektir" denildi.